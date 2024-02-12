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12:21, 12 февраля 2024Экономика

В России исключили новое повышение ключевой ставки

Forbes: аналитики исключают повышение ключевой ставки в России 16 февраля

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

На ближайшем заседании совета директоров Банка России, которое состоится 16 февраля, будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16 процентов. Возможно, его участники также рассмотрят снижение, но не повышение ставки. Об этом со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщает Forbes.

Ни один из них не видит повода для нового ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), однако и ее смягчение было бы преждевременным. Таким образом, если их прогноз оправдается, то заседание станет первым с июля, где ставка не изменится.

Главный экономист по России и СНГ+ «Ренессанс Капитала» Софья Донец отмечает, что в последние месяцы ситуация развивается так, как ожидали в ЦБ. Так как новых сигналов от регулятора нет, то в силе остается нейтральный, данный в декабре.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков оценивает вероятность снижения ставки в 5-10 процентов. По его словам, устойчивость тренда на замедление инфляции пока только предстоит оценить, потому что текущий уровень оставит рост цен по итогам года в районе 7,5-8 процента, где значительно превышает целевой уровень.

При этом аналитики напоминают, что проинфляционные факторы по-прежнему сильны и в ближайшее время не исчезнут. Среди них называются кадровый голод, что приведет к росту зарплат, опережающему рост производства, а также высокая потребительская активность населения.

В ожиданиях срока снижения ставки экономисты разошлись между вторым кварталом и вторым полугодием. Так, главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что перегрев на рынке труда не позволит ценам снижаться достаточно быстро.

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) также полагают, что ставка сохранится на уровне 16 процентов, а снижение начнется не ранее, чем во втором полугодии.

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      Платон Щукин
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