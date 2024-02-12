Hrot24: мораторий на экспорт американского СПГ выгоден России

Обозреватель Hrot24 Франтишек Новак пишет, что Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввел президент США Джо Байден.

По словам журналиста, Россия уже подготовила ряд проектов, связанных с сжиженным газом. В их число входит запланированное на следующий год строительство крупного терминала в Мурманске, уточнил он.

Как отметил Новак, «пророссийское» решение американского главы связано с желанием Белого дома понравиться «левым» избирателям — ранее в Соединенных Штатах опубликовали доклад, согласно которому экспорт СПГ из Штатов в Европу оказался вреднее для окружающей среды, чем сжигание угля.

Новак написал, что американский мораторий тяжело ударит по некоторым странам Евросоюза, включая Чехию. Доверие европейцев к Штатам окажется под вопросом.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что республиканцы назвали решение Байдена по запрету на экспорт СПГ за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Автор статьи также отметил, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.