В Госдуме заступились за призвавшую бороться за приезд мигрантов ученую

В Госдуме назвали неприятной правдой призыв бороться за приезд мигрантов

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов назвал неприятной правдой призыв бороться за приезд в Россию мигрантов. Об этом он написал в Telegram.

Ранее о необходимости бороться за иностранных специалистов заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова. Также она рассказала о чувствительном сокращении русского населения страны к середине XXI века. После этого ряд Telegram-каналов призвал Храмову извиниться.

«Зачем набросились на ученого?» — задался вопросом депутат и сказал, что слова Храмовой соответствуют действительности. В связи с этим он предложил ряд мер, направленных на изменение демографической ситуации. К таким мерам Кузнецов отнес, в частности, массовую репатриацию коренных народов России и поддержку многодетности.

Ранее Росстат впервые оценил миграционный поток из новых регионов России. Согласно полученным данным, с января по ноябрь 2023 года отток населения из Донецкой и Луганской народных республик, в также Херсонской и Запорожской областей составил 87,6 тысячи человек.