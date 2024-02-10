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11:21, 10 февраля 2024Экономика

В России призвали бороться за приезд мигрантов в страну

Глава Института демографии: России уже пора бороться за привлечение мигрантов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

России уже пора бороться за привлечение в страну трудовых мигрантов, так как у них появляются более привлекательные направления для заработка, призвала директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова. Ее цитирует РБК.

Она пояснила, что мигранты из стран СНГ, для которых Россия была основной страной для работы, все чаще едут в другие государства за счет привлекательных условий — Китай, европейские страны, ОАЭ, Катар и другие.

«С этой точки зрения России нужно уже бороться за мигрантов — тем более за квалифицированных, которые нам важнее всего», — отметила глава Института демографии, указав на усиление конкуренции за рабочую силу.

По ее мнению, следует улучшать предлагаемые условия — зарплату и преференции от работодателя. Храмова также указала на снижение миграционного потока с 2022 года и увеличение среднего возраста мигрантов.

Ранее в стране предложили обязать компании, где массово трудоустроены мигранты, строить для них жилье.

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      Антон Похиляк
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