Аппарат для сахарной ваты загорелся в квартире с двумя детьми в Москве

В квартире Москвы загорелся аппарат для сахарной ваты, один ребенок не выжил

В одной из квартир Москвы, где жили двое детей, загорелся аппарат для сладкой ваты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожар произошел в жилом доме на улице Верхние поля, его эпицентр находился в двухкомнатной квартире на первом этаже. Спасатели, которые приехали по вызову, нашли в квартире двух девочек в возрасте двух и трех лет.

Старший ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, младшего доставили в токсикологическую реанимацию, за его жизнь борются врачи. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас сотрудники правоохранительных органов общаются с родителями девочек.

Ранее, в декабре 2023 года, в квартире пенсионерки в Салавате взорвался самогонный аппарат. Россиянка получила ожоги, ее доставили в больницу. Предварительно, взрыв выбил дверь и окна на балконе, также осколки задели стоящий у окна автомобиль.