Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 13 февраля 2024Россия

Аппарат для сахарной ваты загорелся в квартире с двумя детьми в Москве

В квартире Москвы загорелся аппарат для сахарной ваты, один ребенок не выжил

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В одной из квартир Москвы, где жили двое детей, загорелся аппарат для сладкой ваты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожар произошел в жилом доме на улице Верхние поля, его эпицентр находился в двухкомнатной квартире на первом этаже. Спасатели, которые приехали по вызову, нашли в квартире двух девочек в возрасте двух и трех лет.

Старший ребенок получил несовместимые с жизнью травмы, младшего доставили в токсикологическую реанимацию, за его жизнь борются врачи. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Следователи возбудили уголовное дело, сейчас сотрудники правоохранительных органов общаются с родителями девочек.

Ранее, в декабре 2023 года, в квартире пенсионерки в Салавате взорвался самогонный аппарат. Россиянка получила ожоги, ее доставили в больницу. Предварительно, взрыв выбил дверь и окна на балконе, также осколки задели стоящий у окна автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Мариуполя умерла после приема западных препаратов. Больница испытывала новые лекарства на пациентах

      Байден предостерег Израиль от вторжения в Рафах

      Российский студент отправил лекарства в ИГИЛ и был арестован

      ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретными документами СБУ

      Названа страна с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы

      Создатель «Что было дальше?» рассказала о приглашении Маслякова на шоу

      Невеста решила сэкономить на свадебном платье и подверглась насмешкам в сети

      ИИ назвали неконтролируемым

      Автовладельцам назвали способ получить бесплатное парковочное место

      Подростки и мужчины устроили массовую драку возле ТРЦ в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше