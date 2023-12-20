В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

В Салавате в квартире 69-летней женщины взорвался самогонный аппарат

В квартире пенсионерки в Салавате взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, взрыв в Башкирии произошел в квартире 69-летней женщины. Россиянка получила ожоги, ее доставили в больницу. Предварительно, взрыв выбил дверь и окна на балконе, также осколки задели стоящий у окна автомобиль.

Ранее самогонный аппарат взорвался в квартире на западе Москвы. Пострадал один человек, за взрывом последовал пожар, который впоследствии потушили.

До этого в Воронеже в многоэтажном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Взрыв прогремел на улице Владимира Невского, его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало.