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13:36, 20 декабря 2023Россия

В квартире российской пенсионерки взорвался самогонный аппарат

В Салавате в квартире 69-летней женщины взорвался самогонный аппарат
СюжетПожар в Воронеже

Фото: Евгения Кармаева / ТАСС

В квартире пенсионерки в Салавате взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, взрыв в Башкирии произошел в квартире 69-летней женщины. Россиянка получила ожоги, ее доставили в больницу. Предварительно, взрыв выбил дверь и окна на балконе, также осколки задели стоящий у окна автомобиль.

Ранее самогонный аппарат взорвался в квартире на западе Москвы. Пострадал один человек, за взрывом последовал пожар, который впоследствии потушили.

До этого в Воронеже в многоэтажном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Взрыв прогремел на улице Владимира Невского, его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало.

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      Анастасия Шейкина
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