Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 5 октября 2023Россия

В московской квартире взорвался самогонный аппарат

В квартире на западе Москвы взорвался самогонный аппарат, пострадал человек

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В квартире на западе Москвы произошел взрыв самогонного аппарата. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС, пишут «Известия».

Известно, что взрыв произошел в квартире на Сколковском шоссе. В результате происшествия пострадал один человек. О его состоянии подробностей не приводится.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что в одной из квартир на третьем этаже в результате вспышки паровоздушной смеси от самогонного аппарата произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 0,1 кв. м», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в Воронеже в многоэтажном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Взрыв прогремел на улице Владимира Невского, его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Россиянин пожаловался на задравшего двойную цену таксиста-русофоба в Турции

    При обстреле российского региона кассетными боперипасами пострадала женщина

    Американский полковник заявил о проигрыше Украины в конфликте

    В московской квартире взорвался самогонный аппарат

    ФСБ и Росгвардия проведут испытания маскирующей гранаты

    Стало известно о потере Украиной двух ключевых союзников

    Парламентария арестовали за организацию секс-культа

    Во Франции пожаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Украины

    Психотерапевт объяснила причины неконтролируемых рыданий после секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости