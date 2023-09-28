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07:39, 28 сентября 2023Россия

Самогонный аппарат взорвался в российской многоэтажке

В Воронеже самогонный аппарат взорвался в многоэтажке, поврежден балкон
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Pixabay

В Воронеже в многоэтажном жилом доме взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщили в управлении МЧС по Воронежской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, взрыв прогремел на улице Владимира Невского. Его эпицентр находился на втором этаже, пожара после взрыва не последовало.

«Пострадавших нет, повреждены окна на балконе квартиры, в которой произошел хлопок», — сообщили в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме Тюмени. Он прогремел на улице Геологоразведчиков, пострадал один человек, которого передали медикам.

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    Анастасия Шейкина
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