Байден рассказал о работе над сделкой по шестинедельной остановке боев в Газе

Байден заявил о работе над сделкой по шестинедельной приостановке боев в Газе

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон вместе с партнерами работает над сделкой между Израилем и палестинским движением ХАМАС, которая будет включать в себя приостановку боев в секторе Газа на шесть недель, сообщает ТАСС.

Американский лидер подчеркнул, что в настоящее время прорабатывается соглашение между сторонами конфликта в Газе по освобождению заложников, также предусматривающее остановку военных действий не менее чем на шесть недель. По его словам, это время будет посвящено проработке более длительного и детального соглашения между Израилем и ХАМАС.

Ранее Байден назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху главным препятствием для изменения тактики в Газе. Уточняется, что он выразил разочарование в связи с недавними частными беседами по поводу неспособности убедить израильское руководство изменить военную тактику в Газе.