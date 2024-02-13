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10:43, 13 февраля 2024Мир

Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване

Бывший посол в США Тянькай: Китай не попадет в ловушку прокси-войны на Тайване

Фото: cnsphoto / Reuters

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что Пекин не попадет в ловушку, когда «кто-то» начнет войну в Тайваньском проливе. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Кто-то, возможно, готовит нас к тому, что они будут оказывать военную помощь, будут поставлять оружие для прокси-войны, а китайцы будут уничтожать китайцев. Мы не попадем в эту ловушку», — отметил Тянькай.

Бывший посол, очевидно, намекнул на продолжающиеся продажи Вашингтоном оружия Тайваню, напоминает издание.

Дипломат также назвал недавние выборы на Тайване «местными выборами в Китае». Он добавил: «Мы так или иначе добьемся воссоединения, но таким способом, который наилучшим образом будет отвечать национальным интересам всей китайской нации».

7 января Министерство инстранных дел Китая сообщило, что введет санкции в отношении пяти американских компаний из-за поставок оружия Тайваню.

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      Лина Пивоварова
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