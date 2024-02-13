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11:07, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Бывший участник КВН рассказал о нападении на него из-за выступления

Экс-участника КВН Швецова ударили из-за номера с поцелуем девушки из зала

Кадр: сообщество «Labelsmart.Подкасты» во «ВКонтакте»

Российский стендап-комик, бывший участник КВН Илья Швецов рассказал о нападении из-за выступления в «Клубе веселых и находчивых». Историей он поделился в проекте «Мне смешно», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам Швецова, инцидент случился из-за номера, в котором он пародировал поэта Сергея Есенина. «В какой-то момент мне надо было поцеловать сидящую в зале девочку. (...) Нужно было сделать вид, что я ее засосал. Но я, естественно, ее не засасывал, целовал как-то в щеку и все», — пояснил он. Юморист заявил, что в ходе выступления поцеловал случайную девушку из зала.

После игры Швецова остановил на улице незнакомый мужчина в автомобиле. «Говорит: "Ты Есенина играл? Я говорю: "Да"», — вспомнил юморист. Получив утвердительный ответ, незнакомец ударил комика по лицу, после чего сел в машину и уехал. Впоследствии Швецов выяснил, что напавший на него мужчина был бойфрендом девушки, которую КВНщик поцеловал.

Ранее известный комик Игорь Джабраилов назвал расстраивающий его факт в КВН. По словам юмориста, ему грустно видеть в «Клубе веселых и находчивых» людей, которые уже больше 10 лет участвуют в телеигре.

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      Маргарита Щигарева
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