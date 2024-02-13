Искусственный интеллект решили обучать языку российского народа

Российские волонтеры решили обучать ИИ якутскому для сохранения этого языка

Российские волонтеры решили обучать искусственный интеллект (ИИ) якутскому для продвижения и сохранения этого языка. Об этом сообщает портал Yakutia Daily.

По данным издания, работой с ИИ на базе Арктического государственного института культуры и искусств займутся волонтеры — они соберут голоса представителей этого российского народа, чтобы нейросеть смогла не только воспроизводить, но и генерировать фразы на якутском.

«Мы призываем носителей языка со всего мира поделиться своим голосом, чтобы создать более разнообразные голосовые технологии. В результате мы добьемся того, что искусственный интеллект будет продвигать якутский язык», — приводит портал обращение разработчиков платформы для ИИ.

Ранее ученый Университета Луисвилля (США) Роман Ямпольский предупредил о том, что ИИ может стать неконтролируемым. По словам специалиста, наивно полагать, что люди смогут объяснить любые действия ИИ, так как «наша способность создавать интеллектуальное ПО намного превосходит нашу способность контролировать его».