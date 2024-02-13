Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:25, 13 февраля 2024Из жизни

На ядерной электростанции расплодились редкие крокодилы

Naples Daily News: в каналах АЭС Терки-Пойнт во Флориде расплодились крокодилы

Фото: David Clode / Unsplash

Острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание Naples Daily News.

По подсчетам специалистов компании NextEra Energy, управляющей АЭС, в каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают по меньшей мере 400 взрослых рептилий. Это почти в четыре раза больше, чем в 1992 году.

Первое крокодилье яйцо возле АЭС обнаружили в 1978 году. Вскоре выяснилось, что оно принадлежит редкому острорылому крокодилу. В то время этот вид считался исчезающим. За истребление его представителей в штате было предусмотрено наказание.

Энергетическая компания не стала избавляться от яйца, а наняла команду биологов для наблюдения за рептилиями. С тех пор специалисты отслеживают рост популяции, помогают крокодилам строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки. Как правило, их длина не превышает трех-четырех метров. Единственное нападение острорылого крокодила на людей в США произошло в 2014 году. Оба пострадавших остались живы.

Ранее сообщалось, что в ямайском городе Пур-Менз-Корнер электрик остался без ноги после нападения острорылого крокодила во время вечерней прогулки по пляжу. Мужчина сумел вырваться и до утра прятался от хищника в старом холодильнике, брошенном на берегу.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о последствиях отказа Конгресса от помощи Украине

      Россиян начали обманывать с помощью Вована и Лексуса

      На астероидах впервые обнаружена вода

      Жители дома престарелых раскрыли секреты счастливых отношений

      Побывавший в КНДР россиянин описал поездку фразой «детский взгляд на сервис»

      В Европе призвали конфисковать российские активы до выборов в США

      Найденный в ЛНР Росгвардией тайник с оружием попал на видео

      Судебные приставы начали поиск звезды «Чернобыля» из-за долга по алиментам

      Американский журналист оценил безопасность московских улиц

      Почетный президент РФС выступил за продажу водки на стадионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше