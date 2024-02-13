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20:03, 13 февраля 2024Путешествия

Побывавший в КНДР россиянин описал поездку фразой «детский взгляд на сервис»

Побывавший в КНДР российский блогер признался, что страна его не разочаровала

Фото: Yuri Maltsev / Reuters

Тревел-блогер Илия Воскресенский, который входил в состав первой группы российских туристов, побывавших в путешествии по КНДР в феврале 2024 года, признался, что страна его не разочаровала. Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

По словам блогера, поездка в Северную Корею — это больше экзотика, чем классический туризм. Он отметил, что путешественники там получают не такие эмоции, как, например, в Сочи или Альпах.

«Видно, что страна не работает с туристами, не готова к их большому потоку. Но это все нравится! Такой детский взгляд на сервис», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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Собеседник агентства также рассказал, что его поразила пустынность Пхеньяна, который он назвал театральным городом. «Население — три миллиона человек, а ты едешь в автобусе — никого нет», — удивился Воскресенский.

Кроме того, блогер обратил внимание на бедность мест, где туристам было запрещено снимать. В качестве примера он привел город, через который группа россиян ехала по пути до аэропорта и горнолыжного курорта. «Он был очень бедный, у людей совсем нет личных автомобилей», — поделился путешественник.

Ранее стало известно, что в КНДР начали строить новую туристическую зону для приема россиян. Там будут расположены отели, магазины, четырехкилометровый пляж и многое другое.

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      Алина Черненко
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