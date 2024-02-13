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08:27, 13 февраля 2024Силовые структуры

Подрабатывающих наркокурьерами российских подростков задержали с 27 свертками

В Запорожской области полиция задержала подростков с 27 свертками наркотиков

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Запорожской области полиция задержала двух 17-летних местных жителей с 27 свертками, в которых были синтетические наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Запрещенные вещества также нашли в доме одного из них. В общей сумме правоохранители изъяли около килограмма «синтетики».

По версии следствия, подростки подрабатывали наркокурьерами. Сообщники получали оптовые партии наркотических средств, фасовали их на мелкие дозы, а потом сбывали бесконтактным способом на территории Бердянска и близлежащих населенных пунктов. Теперь материалы этого дела направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал поставки героина в четыре региона России, в результате спецоперации силовиков были задержаны 19 человек, а также возбуждено 50 уголовных дел.

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      Варвара Митина
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