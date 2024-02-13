Раскрыт доход украинского бюджета от OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев: сервис OnlyFans заплатил в бюджет Украины более $1 млн

Компания, владеющая платформой OnlyFans, заплатила более одного миллиона долларов налогов в государственный бюджет Украины. О доходах Киева от сервиса для взрослых рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram.

«Лица-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги, завершили декларирование за четвертый квартал 2023 года. (...) Для тех, кто уже традиционно следит за сервисом OnlyFans, отметим, что компания за предоставление услуг на территории Украины в 2023 году насчитала и уплатила 1 273 000 долларов», — заявил депутат.

Он также раскрыл размер налоговых поступлений от технологических гигантов. Всего международные компании заплатили в украинский бюджет почти 34,5 миллиона долларов налогов.

В январе на Украине рассказали о других необычных способах пополнить государственную казну. В частности, примерно 660 тысяч долларов Киеву принесло существования VIP-камер СИЗО.