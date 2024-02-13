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20:41, 13 февраля 2024Ценности

Раскрыты безопасные способы избавиться от волос в зоне линии бикини

Фото: Unsplash

Представители бренда нижнего белья Lounge раскрыли безопасные способы избавиться от волос в зоне бикини. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь перед бритьем специалисты посоветовали принять горячий душ. «Пар от горячей воды откроет поры и слегка смягчит волосяные фолликулы. Так что если вы хотите безболезненное бритье, самое время попариться», — отметили они.

После этого, чтобы избежать быстрого затупливания лезвий бритвы, можно подстричь волосы в зоне бикини ножницами. Затем эксперты посоветовали нанести на кожу специальную пену, в составе которой присутствует алоэ вера. «Старайтесь бриться в том же направлении, в котором естественным образом растут ваши волосы», — объяснили они и уточнили, что для данной процедуры необходимо использовать новую бритву.

После процедуры собеседники издания напомнили об обязательном уходе за кожей. Так, они порекомендовали увлажнить ее косметическими средствами без запаха, чтобы предотвратить появление сыпи и раздражения.

В сентябре 2023 года вебкам-модель Майя Петит из Йоркшира, Англия, отказалась от бритья волос на теле, и пользователь сети предложил ей крупную сумму денег за возврат к гладкой коже. 23-летняя модель рассказала, что перестала удалять растительность, когда была студенткой и изучала медицину. Впоследствии она оставила учебное заведение ради работы в секс-индустрии, однако не изменила отношения к своему внешнему виду.

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      Карина Черных
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