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23:59, 13 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили об аномально холодной погоде

Вильфанд: с 14 февраля в Россию придет аномально холодная погода

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 14 февраля в регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов ожидается резкое похолодание. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в Центральном федеральном округе практически повсеместно температура будет ниже нормы на 6-13 градусов, а в Костромской области даже на 15 ниже нормы. В Тверской, Ивановской, Владимирской, Ярославской и Московской ожидаются морозы от минус 18 до минус 25 градусов по Цельсию. В Костромской области похолодает до минус 32 градусов.

Кроме того, практически во всех субъектах Северо-Западного федерального округа ожидается температура на 8-16 градусов ниже нормы. В частности, в Мурманской области похолодает до минус 30 градусов, в Вологодской области — до минус 34 градусов, а в республике Коми столбики термометров опустятся до минус 40 градусов.

Температура на 7-14 градусов ниже нормы ожидается в Приволжском федеральном округе, в частности, в Татарстане, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской областях. Также очень холодный пятидневный период ожидается на Урале. В Сибири также прогнозируются морозы: в частности, в Иркутской области ожидается температура до 44 ниже нуля.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за сильнейших смешанных осадков образовался самый сильный гололед за всю зиму.

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      Марина Совина
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