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14:59, 13 февраля 2024Россия

Российский губернатор рассказал об обстреле ВСУ и показал последствия

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что при ударе никто не пострадал, однако в селе зафиксирован ряд повреждений. «Повреждены окна, заборы и фасады трех домовладений, а также один автомобиль», — рассказал Старовойт.

Кроме того, губернатор показал фотографии последствий обстрела со стороны ВСУ.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Также ранее сегодня, 13 февраля, ВСУ обстреляли другой российский регион и повредили линию электропередачи.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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