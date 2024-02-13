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19:15, 13 февраля 2024Экономика

Рост цен в США замедлился

Годовая инфляция в США замедлилась до 3,1 процента в январе
СюжетРост цен на продукты:

Фото: STR New / Reuters

По итогам января темпы роста потребительских цен в США замедлились до 3,1 процента, хотя в декабре 2023 года находились на уровне в 3,4 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства труда (Минтруда) Соединенных Штатов.

Таким образом, за первый месяц этого года темпы роста цен в США замедлились на 0,3 процентных пункта. За этот период времени стоимость энергоносителей в стране снизилась на 4,6 процента в годовом выражении после декабрьского сокращения на 2 процента. При этом цены на бензин снизились еще больше — на 6,4 процента.

В свою очередь, темпы роста стоимости продуктов замедлились до 2,6 процента, хотя в декабре находились на уровне 2,7 процента. Темпы увеличения цен на новые автомобили замедлились с 1 до 0,7 процента, на одежду — с 1 до 0,1 процента, на товары медицинского назначения — с 4,7 до 3 процента, на транспортные услуги — с 9,7 до 9,5 процента.

В январе рост цен в США фактически вернулся на уровень ноября. Тогда в Соединенных Штатах зафиксировали аналогичный уровень годовой инфляции (3,1 процента). При этом в июне 2022 года показатель находился на максимальной за 40 лет отметке в 9,1 процента.

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      Анатолий Акулов
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