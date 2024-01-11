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17:28, 11 января 2024Экономика

В США ускорился рост цен

Инфляция в США ускорилась до 3,4 процента в декабре 2023 года

Фото: Luke Southern / Unsplash

Инфляция в США выросла в декабре до 3,4 процента в сравнении с данными годичной давности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министерства труда страны.

Рост потребительских цен ускорился на фоне ноябрьского показателя в 3,1 процента. При этом согласно консенсус-прогнозу, который приводил Trading Economics, в последнем месяце 2023 года он ожидался на уровне 3,2 процента.

Такой результат зафиксировали на фоне снижения цен на энергоносители на 2 процента, в том числе на бензин — на 1,9 процента. Также в декабре замедлились темпы роста стоимости продуктов питания (с 2,9 до 2,7 процента) и новых автомобилей (1,3 до 1 процента). Ускорение инфляции могло быть вызвано возобновлением роста цен на непродовольственные товары и услуги, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В июне 2022 года рост цен в США оказался максимальным за 40 лет, составив 9,1 процента, после чего инфляция начала замедляться. В следующий раз ее темп вырос в месячном выражении только в июле 2023-го, увеличившись с 3 до 3,2 процента.

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      Дмитрий Воронин
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