В США заявили о непригодности Байдена для президентства

Американский политик Эллиторп заявила о непригодности Байдена для президентства

Умственное состояние американского президента Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства, заявила представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, такое развитие событий может поставить под угрозу национальную безопасность. «На карту поставлены американский суверенитет, независимость и национальная безопасность», — подчеркнула она.

Политик перечислила итоги правления Байдена. Она рассказала, что система правосудия в США превращается в оружие, а Байден вовлекает страну в многочисленные войны.

Ранее бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон усомнился в способности президента США Джо Байдена руководить страной.