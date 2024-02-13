Стало известно о пострадавшем в мощном пожаре на российском курорте

В Анапе при пожаре в жилом доме пострадал лифтер

Лифтер пострадал в мощном пожаре в жилом доме в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В момент происшествия мужчина находился на чердаке. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у россиянина отравление дымом, ожог передней брюшной стенки, а также ожоги до двух процентов тела.

Как пишет канал, ранг пожара вырос до четвертого уровня. Из дома на российском курорте эвакуировали 440 человек. По словам местных жителей, до возгорания они слышали в передней части здания звук, похожий на взрыв.

В свою очередь, прокуратура Краснодарского края сообщила в Telegram, что здание возвели без разрешений и проектной документации. При этом дом ввели в гражданский оборот на основании решений Анапского городского суда.

Ранее в сети появилось видео с полыхающим в Анапе домом. На кадрах видно, что огонь охватил почти всю площадь здания. Судя по записи, возгорание началось в мансарде здания.