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20:24, 13 февраля 2024Мир

Стало известно об отзыве Ираном командиров КСИР за несколько дней до ударов США

FT: Иран отозвал командиров КСИР из Сирии за несколько дней до ударов США

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Тегеран отозвал высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии за несколько дней до нанесения ударов США по связанным с Ираном военным объектам. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

«Тегеран принял решение отозвать командиров после того, как президент США Джо Байден обвинил поддерживаемую Ираном группировку боевиков в ударе беспилотника 28 января», — сообщил изданию иранский чиновник.

Как стало известно FT, Иран мотивировал решение отозвать командиров КСИР «нежеланием втягиваться» в прямой конфликт с США.

В начале февраля американские военные нанесли удары по территории Сирии и Ирака в качестве ответной меры на ликвидацию трех американских военных в Иордании.

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      Виктория Кондратьева
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