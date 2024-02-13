Стало известно об отзыве Ираном командиров КСИР за несколько дней до ударов США

FT: Иран отозвал командиров КСИР из Сирии за несколько дней до ударов США

Тегеран отозвал высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии за несколько дней до нанесения ударов США по связанным с Ираном военным объектам. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times (FT).

«Тегеран принял решение отозвать командиров после того, как президент США Джо Байден обвинил поддерживаемую Ираном группировку боевиков в ударе беспилотника 28 января», — сообщил изданию иранский чиновник.

Как стало известно FT, Иран мотивировал решение отозвать командиров КСИР «нежеланием втягиваться» в прямой конфликт с США.

В начале февраля американские военные нанесли удары по территории Сирии и Ирака в качестве ответной меры на ликвидацию трех американских военных в Иордании.