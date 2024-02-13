Умерла героиня мема «А я думала, сова»

Героиня мема «А я думала, сова» Суфия Ильпаева умерла от рака в возрасте 66 лет

Героиня популярного в сети видеомема «А я думала, сова» Суфия Ильпаева умерла в возрасте 66 лет в городе Казань. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, Ильпаева скончалась в больнице во вторник, 6 февраля. Уточняется, что причиной смерти стал рак печени.

Последние несколько лет Ильпаева жила в подъезде, пишет Shot. Она уехала из дома после конфликта со своими дочерьми. Жители Казани пытались оказать ей помощь, но женщина отказывалась от нее.

Видео, благодаря которому Ильпаева получила известность в интернете, было опубликовано на YouTube в 2013 году. На нем молодой человек снимал себя на камеру и услышал, как его кто-то окрикнул. Он развернул камеру и запечатлел бегущую в его сторону женщину, которой и была Ильпаева. Приблизившись к парню, она поинтересовалась, что тот держит в руках. Автор ролика ответил, что это камера. «А. А я думала, сова», — ответила она.

Ролик набрал на видеохостинге более 6 миллионов просмотров.