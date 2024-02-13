Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:56, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Умерла героиня мема «А я думала, сова»

Героиня мема «А я думала, сова» Суфия Ильпаева умерла от рака в возрасте 66 лет
Суфия Ильпаева

Суфия Ильпаева. Кадр: ТатарстанДа News / YouTube

Героиня популярного в сети видеомема «А я думала, сова» Суфия Ильпаева умерла в возрасте 66 лет в городе Казань. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, Ильпаева скончалась в больнице во вторник, 6 февраля. Уточняется, что причиной смерти стал рак печени.

Последние несколько лет Ильпаева жила в подъезде, пишет Shot. Она уехала из дома после конфликта со своими дочерьми. Жители Казани пытались оказать ей помощь, но женщина отказывалась от нее.

Видео, благодаря которому Ильпаева получила известность в интернете, было опубликовано на YouTube в 2013 году. На нем молодой человек снимал себя на камеру и услышал, как его кто-то окрикнул. Он развернул камеру и запечатлел бегущую в его сторону женщину, которой и была Ильпаева. Приблизившись к парню, она поинтересовалась, что тот держит в руках. Автор ролика ответил, что это камера. «А. А я думала, сова», — ответила она.

Ролик набрал на видеохостинге более 6 миллионов просмотров.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

      Шабутдинова проверят на налоговые преступления

      Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

      Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

      Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

      Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

      В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

      В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

      Байден набрал десятки тысяч подписчиков в запрещенном приложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше