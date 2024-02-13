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11:07, 13 февраля 2024Россия

Уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая дочери из-за клички Россия

В Ленобласти кениец распотрошил подаренного дочери попугая из-за клички Россия

Фото: Unsplash

В поселке Первомайское Ленинградской области уроженец Кении распотрошил голыми руками попугая, подаренного дочери, из-за клички Россия. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, в полицию обратилась бывшая жена иностранца. Женщина пояснила, что ее старший сын от предыдущего брака преподнес девочке попугая породы корелла.

Отец ребенка потребовал назвать питомца в честь его родины. Девочка не соглашалась и настаивала на кличке Россия. Тогда родитель рассвирепел, бросился к клетке, а дальше жительница Ленобласти увидела оторванные крылья пернатого.

Она объяснила, что вынуждена проживать в одном доме с экс-супругом. По ее словам, он не помогает семье материально и часто пьет.

После расправы над птицей мужчина устроил погром в жилище, со скандалом вышел и уехал на машине. Его задержали, пока он получил 10 суток ареста. В своем поступке он не раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расчленил попугая жены и поставил в квартире на Комендантском проспекте растяжку с гранатой.

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      Анна Щербакова
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