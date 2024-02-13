В ЕС заявили о необходимости автономии от НАТО

Председатель ЕП Метсола призвала укреплять автономию ЕС от НАТО в сфере обороны

Европейскому союзу (ЕС) необходимо укреплять автономию от НАТО в сфере обороны, чтобы не зависеть от изменений в США. Об этом заявила председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола в интервью Politico.

Метсола прокомментировала высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО. По ее словам, это показывает необходимость выделять больше средств на военную промышленность, чтобы не зависеть от изменений внешнеполитического курса США.

«Европе необходимо тратить больше средств на оборону, чтобы реализовать нашу стратегическую автономию», — заявила политик. При этом она подчеркнула, что европейский оборонный альянс должен дополнять НАТО, а не конкурировать с ним.

Ранее заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей предложила создание собственной программы ядерных вооружений Евросоюза. Она отметила, что процесс создания единой европейской армии займет время, но идею необходимо реализовать как можно скорее.