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08:58, 13 февраля 2024Мир

В ЕС заявили об исчерпании доверия к гарантиям безопасности США

Politico: Европе стало рискованно рассчитывать на США в сфере безопасности
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европа более не может рассчитывать на США и на альянс НАТО в сфере обеспечения собственной безопасности в случае потенциальных конфликтов в регионе, а ЕС потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды евро на создание оборонного потенциала. Так на недавние заявления Трампа с критикой НАТО отреагировали обозреватели издания Politico.

«Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно. Учитывая то, что на карту поставлена независимость Европы, в том числе и от возможной российской угрозы, у ЕС нет другого выбора, кроме как начать подготовку Плана Б. Однако пока европейские лидеры все еще находятся на стадии гнева и отрицания», — говорится в публикации.

По мнению обозревателей, приход к власти действующего президента США Джо Байдена «вернули Европе ложное чувство безопасности», что позволило европейским лидерам отложить вопросы по созданию стратегической автономии от НАТО. «Правда в том, что Европа должна винить в этой трясине только себя», — резюмировали авторы публикации.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.

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      Виктория Кондратьева
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