Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 13 февраля 2024Россия

В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

Депутат Иванов о Дне святого Валентина: нет ни западных, ни восточных ценностей

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В праздновании Дня святого Валентина нет проявления западных ценностей, так как в принципе не существует ни западных, ни восточных ценностей. В различие ценностей в своем Telegram-канале отказался верить депутат Госдумы Максим Иванов.

Депутат отметил, что такие понятия, как любовь, милосердие и уважение к старшим почитаются представителями всех культур — русскими, китайцами, бразильцами и американцами. «Эти ценности надо защищать и продвигать. Во всех видах. И наоборот — противодействовать жестокости, лжи, эгоизму и… лицемерию», — написал в блоге депутат.

Кроме того, Иванов заявил, что в нынешней ситуации такие праздники, как День святого Валентина, позволяют людям отвлечься и подумать о светлом.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В Херсонской области рассказали о снарядном голоде ВСУ

      Следком заинтересовался снежным фаллосом на Алтае

      НТВ попросил Собчак передать в суд документы о наличии у нее чести и достоинства

      В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

      Шабутдинова проверят на налоговые преступления

      Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

      Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

      Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

      Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше