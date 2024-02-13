В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

Депутат Иванов о Дне святого Валентина: нет ни западных, ни восточных ценностей

В праздновании Дня святого Валентина нет проявления западных ценностей, так как в принципе не существует ни западных, ни восточных ценностей. В различие ценностей в своем Telegram-канале отказался верить депутат Госдумы Максим Иванов.

Депутат отметил, что такие понятия, как любовь, милосердие и уважение к старшим почитаются представителями всех культур — русскими, китайцами, бразильцами и американцами. «Эти ценности надо защищать и продвигать. Во всех видах. И наоборот — противодействовать жестокости, лжи, эгоизму и… лицемерию», — написал в блоге депутат.

Кроме того, Иванов заявил, что в нынешней ситуации такие праздники, как День святого Валентина, позволяют людям отвлечься и подумать о светлом.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина.