В США указали на способы подрыва работы НАТО Трампом при его избрании

Politico: Трамп может сократить участие США в НАТО, не выходя из альянса

При избрании на второй срок Дональд Трамп может значительно сократить участие США в НАТО, даже не выходя из альянса. На способы подрыва работы Североатлантического альянса указали в Politico.

В декабре Конгресс США принял закон об оборонной политике, который не позволяет президенту выйти из НАТО без одобрения Сената, однако он ограничивает не все способы влияния президента на принятие важных решений по альянсу. Например, при избрании Трампа президентом, он может отказаться назначить посла США в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, приказать американскому военному командованию прекратить учения с союзниками по блоку и даже отказаться прийти на помощь стране, если на нее нападут.

Как отмечает издание, эти шаги не способны вывести Вашингтон из альянса, но они, безусловно, покажут, что США отказываются от ключевых обязательств в Европе.

«[Трамп] может просто ограничить наше участие. Он не будет ходить на саммиты, а министр обороны не будет ходить на встречи министров обороны в НАТО (...) Лидерство США исчезнет», — заявил бывший чиновник Пентагона, курировавший политику Европы и НАТО Джим Таунсенд.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал начать искать способы законодательно защитить НАТО от будущего президентство Трампа. «Меня пугает перспектива того, что Дональд Трамп может сократить ассигнования или иным образом, фактически, если не на словах, прекратить американскую поддержку со стороны НАТО. Я считаю, что эти комментарии катастрофичны», — объяснил он.

По словам председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джека Рида, Конгрессу будет «очень трудно остановить главнокомандующего, который хотел выйти из альянса», поскольку многие из способов содействия США в НАТО управляются исполнительной властью.

Ранее Трамп призвал партнеров США по НАТО нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины. Он уточнил, что в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место.

