Задержание врио директора «Водоканала» во время совещания попало на видео

В Первоуральске задержали врио директора «Водоканала» Матафонова

Задержание временно исполняющего обязанности (врио) директора «Водоканала» Сергея Матафонова в Первоуральске попало на видео. Ролик показывает телеканал «Интерра ТВ».

На кадрах проходит совещание в прокуратуре. Во время него в зал врываются силовики и уводят Матафонова: его кладут лицом в пол, надевают наручники и сажают в служебное авто. В отношении него возбуждено дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Отмечается, что задержанный был назначен на должность врио директора «Водоканала» неделю назад.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции нашли в Москве и задержали бывшего главу Василеостровского района Петербурга Эдуарда Ильина, заочно арестованного по обвинению в получении взяток.