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20:10, 14 февраля 2024Мир

Байден заявил об ответе выступающих против помощи Украине перед историей

Байден заявил, что история наблюдает за выступающими против помощи Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгрессмены, выступающие против военной помощи Украине, ответят перед историей. С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил президент США Джо Байден.

«Тем республиканцам в Конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает», — написал американский лидер.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгрессменов невозможно заставить принять проект помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

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      Виктория Кондратьева
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