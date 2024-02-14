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21:35, 14 февраля 2024Мир

Белый дом назвал США незаменимым поставщиком вооружения Украине

Салливан: Запад не может заменить оказываемую США военную помощь Украине
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал Вашингтон незаменимым поставщиком вооружения Украине. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

По его словам, «этот пробел» не может быть полностью заполнен союзниками и партнерами Соединенных Штатов. «Если собрать все воедино, то замены предоставляемому Соединенными Штатами финансированию просто нет», — сказал он. Салливан добавил, что США обладают возможностями, которых нет у других союзников Украины.

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон не может «позволить себе больше ждать», так как промедление наносит ущерб Украине и интересам национальной безопасности США. «Цена бездействия растет с каждым днем, особенно на Украине», — отметил он.

Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс отметил, что у законопроекта по предоставлению пакета финансовой помощи США Украине нет шансов пройти голосование в Палате представителей. Он возмутился тем, что Сенат ставит интересы Киева выше Вашингтона, настаивая на одобрении этого закона.

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      Марина Совина
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