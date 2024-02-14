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12:39, 14 февраля 2024Ценности

Блогерша Лерчек раскрыла свой вес после длительного стресса

Блогерша Лерчек сбросила вес до 50 килограммов благодаря спорту и танцам

Кадр: @ler_chek

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на набор веса из-за длительного стресса. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость призналась, что во время стресса поправилась до 54 килограммов. Однако, по словам инфлюэнсера, в последнее время она стала заниматься спортом и чаще танцевать, благодаря чему и сбросила вес. В связи с этим Лерчек раскрыла свой текущий вес — 50,4 килограмма. «Давно не взвешивалась», — отметила она и показала свою фигуру на снимке в нижнем белье.

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В январе Лерчек сменила имидж после возвращения в соцсети. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер сделала каре. В описании к публикации знаменитость призналась, что столкнулась с выпадением волос из-за стресса, поэтому и решилась на стрижку.

27 декабря 2023 года с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.

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      Карина Черных
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