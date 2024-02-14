Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

BBC News: в Великобритании монету с редчайшей ошибкой выставили на аукцион

В Великобритании монету номиналом два фунта стерлинга с редчайшей ошибкой могут продать за 1,2 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

Монету из серии, выпущенной в 2014 году в честь ста лет с начала Первой мировой войны, выставят на аукцион RWB Auctions в графстве Уилтшир. Во время чеканки одной из партий на аверс забыли поместить надпись с номиналом. В результате на нем остался лишь профиль королевы.

Из-за ошибки монеты стоит в сотни раз дороже номинала. Она будет выставлена на аукцион с начальной стоимостью 1,2 тысячи фунтов стерлингов (примерно 137 тысяч рублей).

Общий тираж юбилейной монеты, дизайн реверса которой повторяет знаменитый мобилизационный плакат времен Первой мировой войны с лордом Китченером, составил 5,7 миллиона штук. Точное число монет с ошибкой неизвестно.

На аукцион редкую монету передал Музей Королевского монетного двора, где при чеканке и был допущен промах. К монете прилагается письмо от эксперта по нумизматике и сертификат подлинности.

Ранее сообщалось, что клад с древнеримскими монетами, найденный кладоискателями в английском графстве Норфолк, ушел с молотка за 15 тысяч фунтов стерлингов. Охотники за сокровищами нашли первую серебряную монетку, когда прочесывали поле с металлоискателями в январе 2020 года.