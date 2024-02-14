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20:42, 14 февраля 2024Экономика

ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

ФАС возбудила дело о росте цен на бензин против дочерней компании «Лукойла»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела по факту повышения розничных цен на бензин на заправках дочерней компании «Лукойла» в Кировской области после того, как нее пожаловался губернатор Кировской области Александр Соколов.

Проверка показала, что стоимость бензина на АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт», занимающих доминирующее положение на рынке региона, в период снижения оптовых цен на нефтепродукты выросла на 2,62 процента для Аи-92 и на 2,42 процента для Аи-95.

В начале февраля глава ведомства Максим Шаскольский рассказал, что в общей сложности из-за неоправданного роста цен на топливо возбуждены 28 антимонопольных дел в 19 регионах страны. Он объяснил, что сотрудники ФАС в процессе проверки смотрят на экономическую обоснованность роста цен с учетом различных составляющих, которые включаются в стоимость продукта.

Также сообщалось, что ФАС хочет ввести начальную максимальную стоимость продаваемого на бирже горючего по госзаказам, чтобы госпредприятия всегда имели доступ к дешевым бензину и дизтопливу и не зависели о непредсказуемых рыночных колебаний.

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      Платон Щукин
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