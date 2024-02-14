ФСБ обнаружила цех с более чем пятью тоннами контрафактного алкоголя

В Новосибирске суд приговорил 3 мужчин за оборот 5 тонн контрафактного алкоголя

В Новосибирске суд приговорил к колониям трех мужчин, которые организовали подпольный цех по изготовлению суррогатных водки, коньяка и виски и поставляли контрафактный алкоголь в города Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Мужчин признали виновными по трем статьям, среди которых 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и 171.3 («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») УК РФ. Двоих из них приговорили к четырем годам колонии строгого режима, а еще одного — к трем с половиной годам колонии общего режима.

Сотрудники УФСБ вместе с полицейскими обнаружили подпольный цех в промышленной зоне Кировского района. В нем нелегально производилась спиртосодержащая продукция под видом известных российских и зарубежных брендов. Ее распространяли в Новосибирске и других городах Сибири. Из незаконного оборота силовики изъяли более пяти тонн контрафактного алкоголя.

Ранее в Ярославском и Гаврилов-Ямском районах Ярославской области сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали два подпольных цеха, в которых производили этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию без лицензии.