Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:51, 14 февраля 2024Наука и техника

Обнаружен двойной Юпитер

arXiv: обнаружена система из двух Юпитеров

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Астрономы обнаружили двойной космический объект, состоящий из двух компонентов, масса каждого из которых сравнима с массой Юпитера. Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Наблюдения были проведены с помощью Очень большой решетки Карла Янского (VLA) в Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США и космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА.

Используя VLA, астрономы изучили 40 двойных объектов массы Юпитера, не имеющих собственной родительской звезды и известных как JuMBO, идентифицированных Пирсоном и МакКогрином в 2023 году. Оказалось, что только у одного из этих объектов, JuMBO 24, был радиодвойник, то есть оба объекта в системе испускают радиоволны.

Радиосветимость двух планет в этой двойной системе значительно выше, чем у коричневых карликов — других крупных объектов, сравнимых с массой Юпитера, но занимающих промежуточное положение между планетами и звездами. Однако для выяснения природы механизма радиоизлучения необходимы дополнительные радионаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отказался комментировать возможную атаку ВСУ на российский корабль. Его использовали в Сирии, Грузии и Косово

      В России начнут готовить специалистов по борьбе с мошенниками

      Запертого в подмосковной квартире пса вызволили спасатели

      Путин разрешил совершать сделки с акциями банка «Яндекса»

      Обнаружен двойной Юпитер

      Рогов рассказал о сдавшихся в плен бойцах ВСУ под Работино

      Раскрыты подробности состояния сына Славы Зайцева после госпитализации

      Запасы газа в Европе оценили

      Следователи заинтересовались избивающим учеников российским школьником

      Россиянам назвали новую опасность знакомств в интернете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше