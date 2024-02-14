Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенном нижнем белье

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлена позирующей перед фотографами. На размещенном кадре видно, что на ней надет комплект нижнего белья кораллового цвета, состоящий из бюстгальтера и крошечных трусов.

На время съемки девушка надела закрытые прозрачные туфли и сделала макияж в стиле smoky eyes. Кроме того, она распустила волосы и уложила их в аккуратную прическу.

Ранее Кендалл Дженнер заподозрили в пластике лица после съемок для рекламы туши от бренда косметики L'Oreal Paris. Пользователи платформы Reddit отметили, что внешность модели изменилась.