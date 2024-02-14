Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 14 февраля 2024Мир

КНДР запустила несколько крылатых ракет

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Запуск состоялся в 9:00 по местному времени (03:00 по московскому). Точное число ракет не уточняется. Как отмечает агентство, южнокорейские военные обнаружили несколько неизвестных крылатых ракет в водах к северо-востоку от Вонсана в провинции Канвондо. «Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — заявили в JCS.

Это уже пятый запуск крылатых ракет с начала года. Как считают эксперты, такие быстрые темпы испытаний направлены на повышение характеристик ракет, способных нести ядерные боеголовки, представляющих серьезную угрозу для Южной Кореи.

Предыдущий запуск КНДР произвела 2 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла искусствовед Нина Молева. Она завещала президенту Путину коллекцию картин на миллиарды долларов

      Россияне оценили привлекательность ипотечников для создания отношений

      Россиянам назвали преимущества китайских авто перед европейскими

      КНДР запустила несколько крылатых ракет

      Мужчина влюбился в эскортницу на 20 лет младше себя и обратился к секс-коучу

      В ЛНР обвинили Киев в сознательной экологической катастрофе

      Россиян стали чаще звать на работу за рубежом

      Молдавский оппозиционер допустил возможность переезда в Россию

      Пропавшего год назад россиянина нашли при чистке каналов

      Китай поддержал Россию по Украине в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше