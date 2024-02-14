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20:00, 14 февраля 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о праздновании Путиным Дня всех влюбленных

Пресс-секретарь Песков: Путин не празднует День святого Валентина
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин не празднует День святого Валентина, также известный как День всех влюбленных. Так на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

В 2008 году прямо во время пресс-конференции, проходившей 14 февраля, одна из журналисток подарила Путину валентинку. Глава государства отметил, что в тот день еще никто не успел сделать ему такой подарок.

Ранее стало известно, что в канун Дня всех влюбленных самыми популярными услугами у россиян стали услуги флористов.

Праздник День всех Влюбленных существует уже более 10 веков. На Руси 14 февраля гадали и просили об удачном браке. Эти традиции также восходят к языческим верованиям. Позднее на 14 февраля выпал день памяти святого Трифона-мученика, который считается покровителем семей и добрых отношений между мужем и женой, а также плодородия.

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      Марк Леонов
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