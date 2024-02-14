Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:35, 14 февраля 2024Ценности

Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

New York Post: молодежь вернула в моду шубы вопреки возмущениям зоозащитников

Фото: ChiccoDodiFC / Shutterstock / Fotodom

Молодежь вернула в моду шубы вопреки возмущениям зоозащитников. Соответствующий материал публикует New York Post.

Представители поколения Z и знаменитости принялись массово носить меховые изделия, в том числе пальто, шубы и различные аксессуары. Модные эксперты связывают популярность данных предметов гардероба с актуальностью таких эстетик, как «жена бандита» и «типичная славянка», для которых характерны меховые вещи.

Материалы по теме:
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023

Среди инфлюэнсеров, которые последовали тенденции, оказались модель Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа, телезвезда Хлои Кардашьян, поп-исполнительница Рианна, а также рэперша Ice Spice, предпринимательница Ким Кардашьян и другие. При этом отмечается, что звезды носят как натуральный, так и искусственный мех, несмотря на ненависть со стороны активистов.

В январе стилист Александр Рогов также назвал новый тренд в одежде. По словам эксперта, на улицах мировых столиц моды все чаще стали появляться знаменитости и любители фэшн-индустрии в так называемых куртках рабочего.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

      ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

      На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

      Создан предотвращающий опасный артрит препарат

      Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

      Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

      Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

      Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

      Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

      В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше