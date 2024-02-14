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20:25, 14 февраля 2024Забота о себе

Мужчина позвал женщину на первое свидание и испугал своим поведением

Кадр: @thelifeofbethchronicles

Тиктокерша по имени Бет пожаловалась на худшее в жизни свидание, во время которого незадачливый поклонник испугал ее неадекватным поведением. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Мужчина позвал блогершу в ресторан и еще до встречи позвонил ей и начал ругаться, что рядом с заведением трудно припарковаться. «Потом он добрался до меня и поприветствовал рычанием. Это был тот еще кринж! А потом он обнял меня, как будто я была любовью всей его жизни», — рассказала она.

По словам Бет, она мечтала покинуть ресторан и все время вырывала у спутника руку, которую тот пытался удержать. «Нет — это не ответ, говорил он и хватал мою руку агрессивно. Я не вырывалась, меня тошнило от этого», — вспоминает девушка.

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После ресторана Бет, опасаясь гнева мужчины, согласилась заехать с ним в магазин. Тогда он признался, что забыл, где припарковал машину и что перед встречей он много выпил. «Машину мы не нашли, он разозлился и стал швыряться едой, кричать, вопить, визжать, пинать стены парковки», — рассказала женщина.

К паре подошли охранники, взяли у Бет контактную информацию и посмеялись с ней над ее неудачным свиданием. После чего она уехала с парковки на своей машине и заблокировала мужчину в мессенджерах.

Ранее одинокие женщины перечислили самые веские причины, по которым отказывались от второго свидания с мужчинами. Одна из них не смогла перенести того, что мужчина носит телефон в специальной сумочке на ремне.

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      Александра Лисица
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