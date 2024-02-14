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10:30, 14 февраля 2024Культура

Организаторы прокомментировали отмену концерта Лолиты в Екатеринбурге

Концерт Лолиты в Екатеринбурге отменили «по не зависящим от площадки причинам»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Организаторы концерта певицы Лолиты Милявской в Екатеринбурге прокомментировали отмену ее выступления. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

Выступление в городе должно было состояться 21 марта. Отмечается, что концерт не смогут провести «по не зависящим от площадки причинам».

Ранее сообщалось, что юбилейный тур певицы по России полностью отменят. Так, концерты исполнительницы в Новосибирске, Омске и Кургане не состоятся. Уточнялось, что в ближайшее время зрителей уведомят о возврате билетов. По данным источника, отмены тура добились общественные деятели после появления Лолиты на «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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