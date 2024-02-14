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10:36, 14 февраля 2024Россия

Под Москвой родители троечников пожаловались на избивающего их детей отличника

Родители учеников гимназии под Москвой пожаловались на отличника, бьющего детей

Кадр: Telegram-канал Mash

В подмосковном Дзержинском родители троечников пожаловались на избивающего их детей отличника. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По словам родителей, 10-летний гимназист нападает не только на троечников, но и на тех, кто им помогает. Помимо учебы, мальчик уделяет время на занятия в клубе единоборств.

После того как классный руководитель не смогла справиться с ребенком, родственники пострадавших от его рук детей обратились в администрацию гимназии. Директор отказалась отчислять потенциального медалиста из-за плохого поведения. Родители подали жалобы в Минобразования Московской области.

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей школьников, уличенных в буллинге. Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев заявил о неэффективности существующих мер и предложил их ужесточить. «Участвующий в травле подросток должен понимать, что в конце концов может быть исключен», — резюмировал парламентарий.

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      Алан Босиков
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