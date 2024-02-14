Пожарные полностью потушили пожар в многоэтажном доме в Анапе
ТАСС: пожарные МЧС России полностью потушили пожар в многоэтажном доме в АнапеСюжетПожары в России
Пожарные потушили пожар в многоэтажном доме в Анапе. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС России уточнили, что возгорание полностью ликвидировано.
В ночь на 14 февраля сообщалось, что на объекте было ликвидировано открытое горение, специалисты приступили к проливке и разборке конструкций.
Крупный пожар в Анапе начался вечером 13 февраля. В 12-этажном жилом доме пострадали 32 квартиры. Огонь полностью охватил мансарду, она обрушилась на всей площади.