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21:51, 13 февраля 2024Россия

В горящем жилом доме в Анапе пострадали десятки квартир

В горящем жилом доме в Анапе обрушилась мансарда, пострадали 32 квартиры

Фото: МЧС России

В горящем жилом доме в Анапе пострадали 32 квартиры. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что огонь полностью охватил мансарду, она обрушилась на всей площади.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали из здания 440 человек, из них 112 детей. Один человек пострадал. Организованы три пункта временного размещения жильцов.

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      Марина Совина
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