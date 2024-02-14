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09:16, 14 февраля 2024Россия

Путин подписал закон о запрете увольнять одну категорию россиян

Путин подписал закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон изменяет действующую норму, согласно которой запрещалось увольнять сотрудников, которые в одиночку воспитывают детей, не достигших 14-летнего возраста.

В Госдуме сообщили, что с призывом принять этот закон к депутатам регулярно обращались избиратели. Депутат Госдумы Михаил Романов подчеркивал, что речь в документе необязательно будет идти о родителях. «Это могут быть старшие родственники (бабушка и дедушка), являющиеся работающими пенсионерами, братья и сестры с обеих сторон», — пояснил он.

Ранее правительство поддержало запрет на увольнение вдов участников спецоперации. В отзыве на соответствующий законопроект в кабмине указали на необходимость согласования изменений с трудовым законодательством.

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      Алан Босиков
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