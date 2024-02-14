Путин заявил о попытках России прекратить войну на Украине

Путин заявил о попытках РФ прекратить войну на Украине с помощью мирных средств

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что Москва не начинала войну на Украине, а только пытается ее прекратить. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По его словам, на первом этапе российская сторона пыталась остановить конфликт с помощью мирных средств. Он уточнил, что речь идет о Минских соглашениях. «Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали», — заявил российский лидер.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава России назвал цель Москвы в борьбе с Киевом. «Украина начала войну, цель России — прекратить ее», — сказал политик.

Политик отметил, что Москва пока не достигла поставленных целей СВО. По его словам, одна из главных задач — денацификация Украины. Путин утверждает, что это подразумевает запрет любых неонацистских движений.