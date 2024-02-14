Редкий суперкар за 34 миллиона рублей нашли на свалке в тропической стране

Редкий суперкар Lamborghini Aventador за 350 тысяч евро нашли на свалке в Мьянме

Суперкар Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce нашли брошенным на свалке в Мьянме. Об этом сообщает Metro.

Ролик, на котором запечатлен редкий европейский спортивный автомобиль, выложил на своей странице пользователь одной из социальных сетей. Он рассказал, что машина была оставлена в тропической стране в совершенно запущенном состоянии. У суперкара выбиты лобовое и боковые стекла, а салон завален коробками.

Компания Lamborghini выпустила всего 600 моделей Aventador LP 750-4 Superveloce. Цифра в названии обозначает количество лошадиных сил двигателя. Стоимость такого автомобиля может составлять до 350 тысяч евро (34,2 миллиона рублей).

Позже в СМИ Мьянмы появилась информация, что брошенный автомобиль принадлежал богатому криминальному семейству из региона Кокан в штате Шан. Оно входило в синдикат с тремя другими кланами и сколотило состояние на наркоторговле и мошенничестве в интернете.

Более того, синдикат был связан с правительственными военными структурами, и ранее его члены спасались от преследований на армейских вертолетах. Однако в конце 2023 года территория у границы с Китаем, где базировались преступные семейства, была захвачена повстанческой Армией национально-демократического альянса Мьянмы. Мафиози арестовали, а их имущество конфисковали.

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот, за которым последовала гражданская война, продолжающаяся по сей день. Армия национально-демократического альянса Мьянмы сражается на стороне повстанцев и действует в самоуправляемой зоне региона Кокан.

Ранее сообщалось, что в Италии женщина объявила себя наследницей семейства Ламборгини. В качестве доказательства она предоставила результат ДНК-теста.

